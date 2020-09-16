ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большой распил: МВД потратит 1,5 млн рублей на 25 мусорных корзин для ЛТП!

16.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Управление капитального строительства Витебского облисполкома объявило тендер на закупку 25 мусорных корзин ориентировочной стоимостью 1 457 375 рублей.

Большой распил: МВД потратит 1,5 млн рублей на 25 мусорных корзин для ЛТП!
Закупаемые корзины для мусора предназначены для 2-го пускового комплекса реконструкции лечебно-трудового профилактория №4 ДИН МВД в Витебске.

Трудно представить, что это будут за наномусорки, цена каждой из которых составляет 58 295 рублей или 22 555 долларов в эквиваленте за экземпляр.

Заметим, что финансируется закупка за наш счет, то есть из денег госбюджета.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление капитального строительства Витебского облисполкома объявило тендер на закупку 25 мусорных корзин ориентировочной стоимостью 1 457 375 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Союзное сотрудничество: Россия и Беларусь ведут подготовку к форуму регионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика