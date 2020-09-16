Белорусский рубль отбросил евро и доллар на минимум за 23 дня

Валютная корзина дешевеет на всех без исключения торгах с начала сентября. За это время её значение упало уже на 3,69%.





Курс доллара упал на 0,0119 BYN до 2,5781 BYN/USD. Доллар дешевеет уже седьмой раз подряд. За это время его стоимость снизилась на 0,0584 BYN, а с начала месяца уже на 0,0767 BYN.





Объём торгов по сравнению со вчерашним снизился в 2,5 раза — с 55 до 22 млн. долларов.





Курс евро рухнул на 0,0194 BYN до 3,0586 BYN/EUR. Это гораздо больше вчерашнего укрепления всего на 0,0036 BYN.





С начала сентября стоимость европейской валюты снизилась уже на 0,1012 BYN до минимума за 23 дня.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0017 BYN до 3,4420 BYN/100 RUB, но и этого хватило для того, чтобы оказаться на минимуме за 23 дня. С начала месяца рубль РФ стал дешевле на 0,1549 BYN.



Центробанк России

В первой половине дня российскому рублю удалось укрепиться к евро и доллару на торгах МосБиржи. Это позволило Центробанку РФ понизить официальный курс доллара на завтра на 26 копеек до 74,9278 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра на 50 копеек до 88,8644 RUB/EUR.