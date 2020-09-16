В Молодечно пьяный мужчина разбил датчик скорости. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который в Молодечно на улице Виленской разбил об асфальт мобильный датчик контроля скорости, сообщает « МЛЫН.BY ».



Фото: Глеб Малофеев

— Судебное следствие установило, что ночью 1 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в Молодечно на Виленской улице. Возле дома № 105 он умышленно толкнул на асфальт мобильный датчик контроля скорости, который принадлежит предприятию «Безопасные дороги Беларуси», и скрылся с места преступления. От удара был поврежден корпус датчика, деформированы защитный кожух с крышкой и солнцезащитным козырьком, а также металлический корпус вспышки, разорван кабель, сломана ручка корпуса, — рассказал изданию помощник прокурора Молодечненского района Святослав Титович.

Сумма имущественного вреда составила 1285 рублей 62 копейки.

В суде мужчина полностью признал свою вину, и заявил, что действовал умышленно, а теперь раскаивается. Ущерб, причиненный предприятию, он возместил.

Чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение ущерба смягчили вину мужчины. Состояние алкогольного опьянения и совершение преступления лицом, имеющим судимость, стали отягчающими вину обстоятельствами.

В результате суд признал мужчину виновным по статье 218 УК Беларуси (Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) и оштрафовал его на 50 базовых величин (1350 рублей).

Приговор вступил в законную силу.