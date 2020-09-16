Известный инсайдер рассказал, когда ждать новые флагманы Huawei

Источник материала: Tut.by

Известный точными прогнозами инсайдер Roland Quandt рассказал, когда Huawei представит новые топовые смартфоны серии Mate 40.





Судя по информации инсайдера, анонс состоится в середине октября. Хотя в продаже в Европе устройства вряд ли появятся до 2021 года. Смартфоны — Mate 40 и Mate 40 Pro — оснастят процессорами, выполненными по 5-нм техпроцессу, в активе также окажется поддержка 5G-сетей. Кроме того, уже традиционно улучшат основные камеры.

Теперь чуть более подробно. Вероятно, процессор назовут Kirin 9000. Как уже говорилось выше, его будут изготавливать по 5-нм техпроцессу — прямо как анонсированный недавно Apple A14 Bionic или пока официально не представленный Qualcomm Snapdragon 875. В Huawei якобы добиваются того, чтобы 5G-модем был интегрирован в их Kirin, а не поставлялся отдельным модулем.

Впрочем, условный Kirin 9000 может стать одним из последних процессоров Huawei собственной разработки — во всяком случае, на какое-то время. Из-за санкций со стороны США разработка и производство чипов компаниями-партнерами Huawei может быть затруднено. Инсайдер также заявляет о «новых способах взаимодействия со смартфонами», хотя и не уточняет, что именно имеется в виду.

Дизайн аппаратов раскрывали и ранее. Судя по всему, как минимум обычный Mate 40 получит корпус из стекла, скругленный по бокам экран, а также сдвоенную фронтальную камеру. Блок с основными фотомодулями окажется круглым.

Ниже — цены других смартфонов Huawei: