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С битурбо-V6 и «механикой»: Z Proto намекнул на будущий спорткар Nissan

16.09.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Nissan показала прообраз нового поколения спорткара серии Z — это купе Z Proto, серийный вариант которого станет преемником нынешнего 370Z, выпускаемого с 2008 года.


Пока Z Proto представляет собой прототип, но он, если верить создателям, максимально близок к будущей серийной «двухдверке». Во внешности Z Proto просматриваются ретромотивы — по словам разработчиков, новое купе это «дань уважения к богатому наследию Z-каров с полувековой историей». В передней и задней светотехнике, оформлении кормы и задних стоек можно увидеть отсылки к спорткарам Z-семейства разных поколений. В салоне при этом есть современный мультимедийный комплекс и 12,3-дюймовый дисплей для приборов.


Прочих данных о Z Proto — крупицы. Известно, что от носа до хвоста у купе насчитывается 4,38 м, ширина и высота составляют 1,85 м и 1,31 м соответственно — то есть Z Proto оказывается без малого на 12 см длиннее 370Z, но остальные параметры изменились незначительно.


По слухам, будущее купе Nissan получит индекс 400Z, а под капотом окажется новый битурбо-V6 объемом 3 л, который будет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой». Ожидаемая мощность — немногим более 400 л. с. (атмосферный 3,7-литровый двигатель на 370Z развивает 337 л. с.).


Когда появится серийный вариант Z Proto? В Nissan говорят, что новое купе — это один из 10 новых автомобилей, которые компания выведет на американский рынок в ближайшие 20 месяцев. Так что в лучшем случае преемник 370Z увидит свет в следующем году.

 
 
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Компания Nissan показала прообраз нового поколения спорткара серии Z - купе Z Proto.
 
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