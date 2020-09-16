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Spotify обиделась на Apple
Источник материала: Onliner
Вчера Apple среди прочего представила единый сервис подписки на свои сервисы, включая музыкальный. Этот факт
Более конкретных претензий в заявлении Spotify нет. Компания просто утверждает, что своей подпиской Apple лишает потребителей выбора, привязывая их к собственным услугам. В связи с этим шведский сервис требует начать против «яблочного» конкурента антимонопольное расследование.
Apple ответила на обвинения Spotify. В американской корпорации заверили, что не ограничивают доступ пользователей к альтернативным услугам, а подписка Apple One выгодна для тех, кто привык пользоваться сервисами Apple.
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Вчера Apple среди прочего представила единый сервис подписки на свои сервисы, включая музыкальный. Этот факт задел компанию Spotify. Ее руководство посчитало, что...
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