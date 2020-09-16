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Spotify обиделась на Apple

16.09.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера Apple среди прочего представила единый сервис подписки на свои сервисы, включая музыкальный. Этот факт задел компанию Spotify. Ее руководство посчитало, что американская корпорация «снова использует свое доминирующее положение, чтобы поставить конкурентов в невыгодные условия».

Более конкретных претензий в заявлении Spotify нет. Компания просто утверждает, что своей подпиской Apple лишает потребителей выбора, привязывая их к собственным услугам. В связи с этим шведский сервис требует начать против «яблочного» конкурента антимонопольное расследование.

Apple ответила на обвинения Spotify. В американской корпорации заверили, что не ограничивают доступ пользователей к альтернативным услугам, а подписка Apple One выгодна для тех, кто привык пользоваться сервисами Apple.

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Вчера Apple среди прочего представила единый сервис подписки на свои сервисы, включая музыкальный. Этот факт задел компанию Spotify. Ее руководство посчитало, что...
 
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