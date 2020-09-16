Шлагбаумы закрыли без объявления войны. В Копище все сложно с парковкой

Источник материала: Onliner А Копище-то как отстроилось, видали? Высотка на высотке, а говорят «деревня». Правда, городская жизнь принесла в это уютное место и некоторые типичные проблемы — в частности, с парковкой. Копище — не самый сложный пример в этом отношении, казалось даже, что там как-то справляются с тем, чтобы и припарковаться поудобнее, и не пойти против правил. Казалось до вчерашнего вечера, когда на двух крупных парковках внезапно были опущены шлагбаумы.

Шлагбаумы закрыли без объявления войны

«Ты помнишь, как все начиналось?»

Местные жители (те, кто появился здесь пораньше) помнят, что «пятачок» в районе пересечения улиц Лопатина и Николая Михайлашева был, по сути, пустырем, где организовали грунтовую площадку для парковки автомобилей. Грунтовка, конечно, не лучший вариант, зато бесплатный. Как временное решение это многих устраивало.





Стройки множились, и прогресс добрался и до этого забытого клочка земли. Приехала асфальтоукладочная техника, и на месте грунтовой парковки появились вполне себе комфортабельные асфальтированные машино-места — мечта городского жителя, владеющего автомобилем.

Причем было ясно, что парковки просто так простаивать не будут: слишком уж все благоустроено, чтобы за это не взималась плата. Однако до поры до времени шлагбаумы были подняты, и против того, чтобы водители оставляли свои авто на площадках, кажется, никто не возражал.

Занавес опускается

15 сентября занавес (то есть шлагбаумы на въездах на эти парковки) опустился. Какие-то машины остались по ту сторону разделителя, другие и хотели бы туда попасть, да никак: ни заклинаниями, ни убеждениями шлагбаум не поднимался. А с кого спрашивать в позднее время, было совершенно непонятно.

— У нас в Копище есть две парковки примерно на 200 машино-мест. И их закрыли. Куда денутся все эти машины, остается только гадать. Даже с этими парковками в районе ситуация непростая, — рассказывает корреспонденту Onliner наш читатель. — У жильцов нет информации, что будет дальше. Возможно, это день ожидания, может, больше. Больше всего в этой ситуации расстраивает неопределенность.

Темные времена

Если водителя не пускают на парковку, где он привык оставлять машину, где он припаркуется? Правильно, где-нибудь в другом месте. Много ли поздним вечером свободных мест в районе, застроенном многоэтажками? Опять правильно, не много, почти совсем нет.

— Закрыв парковки, попросту спровоцировали целый ряд нарушений ПДД, — констатирует наш читатель.





Иначе говоря, те, кто прохладным вечером не нашел более удобного места для своей машины, оставлял ее где придется — а приходилось и вблизи перекрестков или пешеходных переходов, и на зеленой зоне, и кое-где на тротуаре. С Правилами дорожного движения это, понятное дело, никак не согласуется.

Уже ночью, как нам сообщают, шлагбаумы снова открыли. А утром снова закрыли. В общем, ситуация запутанная.









Дежавю

Пока местные с удивлением рассматривают закрытые шлагбаумы, узнаем, что такая ситуация в Копище уже была. Почти один в один: закрыли как-то шлагбаумы на парковках.

— Недавно закрывали парковки для «нанесения разметки согласно замечаниям ГАИ». Район на пару дней оставался без парковки. Но в тот раз было объявление, которое предупреждало всех. А сейчас самое грустное, что никто ничего не рассказывает, — поясняет наш читатель.





Кое-кому из местных жителей удалось узнать, что парковки закрыли для нанесения там номеров на парковочные места. В качестве контактного телефона был указан только номер охранника, который, если позвонить, открывал шлагбаум, чтобы выпустить автомобиль с парковки. В обратном направлении никого не пускают.

— Непонятно, с кого спрашивать, — продолжает собеседник.

Ходили слухи, что и собственник парковок уже сменился, и чуть ли не планы на застройку всего района поменялись. По соседству строится паркинг, но когда его сдадут в эксплуатацию? Наш читатель между тем отмечает, что две указанные парковки — отдушина, которая спасет весь район.

— С этими парковками ситуация терпимая. Хотя, если приехать поздно ночью, приходится попыхтеть, чтобы найти место. С закрытыми парковками, сами видите, люди идут на нарушения ПДД (парковка на газоне, на пешеходном переходе). Уже очень давно парковки стоят на вид готовые, недавно даже поставили солнечные панели для питания электроэнергией. Люди готовы платить за аренду, покупать места, но нет ответа, когда парковки введут в эксплуатацию. Раньше собственник все кормил завтраками по этому вопросу, — рассказал наш читатель.





Все будет, но позже

Корреспондент Onliner обратился за комментарием в компанию «СИ-трейдинг». Там подтвердили: объект их. То есть слухи о смене собственника не находят подтверждения.

— В настоящее время ведется оформление документов, осуществляются обмеры парковочных мест и их маркировка. На это потребуется несколько дней, по этой причине въезд на парковки закрыт, — пояснили в компании «СИ-трейдинг».

Там рассказали, что, когда парковки были в достаточной степени готовности, въезд туда разрешили просто в благих целях — чтобы помочь водителям.

— Вместе с тем на сегодня это строящийся объект. Да, там разрешали беспрепятственно оставлять автомобили, но несколько раз въезд уже закрывали, чтобы нанести разметку. Сейчас снова возникла такая необходимость, плюс необходимо обеспечить беспрепятственный доступ туда специалистов БРТИ, планируется получение техпаспорта, — отметили в компании «СИ-трейдинг».





Когда все подготовительные работы будут завершены (получены документы, нанесена разметка), парковки станут платными. Можно будет арендовать или выкупать парковочные места. О ценах пока ничего не сообщается. Между тем процесс оформления документов может затянуться, так как получение техпаспортов проводится в два этапа: отдельно на объект и на машино-места.

— Через несколько дней, когда отпадет необходимость проведения работ на этих парковках, доступ туда снова будет временно открыт на бесплатной основе, — пообещали в компании.

Такое объяснение должно успокоить жильцов района. Тем более к тому, что парковки рано или поздно станут платными, они готовы.

— У компании есть контакты всех председателей района. Можно было сделать рассылку и подготовить людей — это было бы лучше. Сейчас же ситуация может растянуться надолго, так как выходит, что жильцы как бы сами виноваты: на парковке остается еще достаточно много машин, которые не уехали. И пока они не покинут парковку, нанесение номеров не начнут. Ну что ж, будем проводить информирование в чатах товариществ, чтобы хоть как-то ускорить этот процесс, — подытожил наш читатель.