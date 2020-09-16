Перевернувшийся грузовик раздавил восемь человек в Китае

Грузовик с гравием перевернулся на дороге в центральной провинции Хэнань и раздавил группу людей: восемь человек погибли, 11 получили травмы.

По информации «Синьхуа» , из грузовика с чесноком рассыпалась часть груза на дорогу. Узнав об этом, жители близлежащих районов поспешили на место происшествия, чтобы забрать чесночные зубчики. Позже другой грузовик, перевозивший гравий, опрокинулся на этом участке дороги и нанес повреждения группе людей, которая собирала зубчики чеснока, что привело к человеческим жертвам.

Два человека погибли на месте, а шестеро пострадавших скончались в больнице. На настоящий момент состояние остальных 11 пострадавших оценивается как стабильное.