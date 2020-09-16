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Перевернувшийся грузовик раздавил восемь человек в Китае

16.09.2020 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Грузовик с гравием перевернулся на дороге в центральной провинции Хэнань и раздавил группу людей: восемь человек погибли, 11 получили травмы.

По информации «Синьхуа», из грузовика с чесноком рассыпалась часть груза на дорогу. Узнав об этом, жители близлежащих районов поспешили на место происшествия, чтобы забрать чесночные зубчики. Позже другой грузовик, перевозивший гравий, опрокинулся на этом участке дороги и нанес повреждения группе людей, которая собирала зубчики чеснока, что привело к человеческим жертвам.

Два человека погибли на месте, а шестеро пострадавших скончались в больнице. На настоящий момент состояние остальных 11 пострадавших оценивается как стабильное.

 
 
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Грузовик с гравием перевернулся на дороге в центральной провинции Хэнань и раздавил группу людей: восемь человек погибли, 11 получили травмы.
 
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