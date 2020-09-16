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Перевернувшийся грузовик раздавил восемь человек в Китае
Источник материала: Навiны
Грузовик с гравием перевернулся на дороге в центральной провинции Хэнань и раздавил группу людей: восемь человек погибли, 11 получили травмы.
По информации
Два человека погибли на месте, а шестеро пострадавших скончались в больнице. На настоящий момент состояние остальных 11 пострадавших оценивается как стабильное.
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Грузовик с гравием перевернулся на дороге в центральной провинции Хэнань и раздавил группу людей: восемь человек погибли, 11 получили травмы.
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