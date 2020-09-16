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Главный разведчик России похвалил организацию мирного протеста в Беларуси
Источник материала: Навiны
Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что за событиями в Беларуси стоят США.
По его словам, Запад начал готовил протесты задолго до президентских выборов.
«В событиях в Беларуси четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», — приводит
Также он утверждает, что Светлана Тихановская, как и другие оппозиционные деятели, находится под плотной опекой Вашингтона.
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Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что за событиями в Беларуси стоят США. По его словам, Запад начал готовил протесты задолго до...
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