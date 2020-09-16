Главный разведчик России похвалил организацию мирного протеста в Беларуси

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что за событиями в Беларуси стоят США.

По его словам, Запад начал готовил протесты задолго до президентских выборов.

«В событиях в Беларуси четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», — приводит Рен ТВ слова главного разведчика России.

Также он утверждает, что Светлана Тихановская, как и другие оппозиционные деятели, находится под плотной опекой Вашингтона.