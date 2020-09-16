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«Тебя макали головой в унитаз?» Силовики сломали мне нос, потому что не сказал им пароль от телефона
Источник материала: KYKY>
Правозащитный центр «Весна» продолжает рассказывать истории людей, которые подверглись пыткам со стороны силовиков. Ужасно то, что даже задержанные продолжают попадать в больницы – насилие со стороны «правоохранительных» органов не прекратилось.
Доказательство тому –
«Около половины шестого я стоял возле метро и смотрел на телефоне карту, собирался идти к друзьям. В это время рядом было много журналистов. Как я потом узнал, в городе как раз закончился Марш. И в момент, когда я поднял голову от телефона, ко мне подбежали люди в оливковой форме и балаклавах и ударили в нос. В бус без номеров меня поволокли с разбитым носом, шла кровь.
Как только меня положили в бусе на пол, начали бить ногами. Мне сразу прилетело несколько ударов в лицо. Били кулаками. Сразу сказали: «Все, мы про тебя все знаем – ты координатор из Польши». Говорили какими-то общими фразами. Было видно, что пытаются запугать. Ничего конкретного не предъявляли, говорили, что они якобы давно выслеживали меня. Настаивали, чтобы я в чем-то сознался. Пытались запугать меня психологически, чтобы я признал, что я какой-то координатор. При этом били в ногу, в лицо, по голове, по спине. Хотя я уже не помню, как меня били по спине, только потом нашел синяки у себя. Не чувствовал этого из-за боли и шока, наверное.
В бусе меня положили на пол между сиденьями: я был там только один задержанный, а силовиков пять. Телефон, который оставался у меня в правой руке, я выключил и закинул под сидения. Они потом нашли его и сказали: «Смотри, какой хитрый, думал не найдем», – и снова били. Сказали, что я «хорошо подготовлен», раз выключил телефон. Потом начали «выбивать» пароль. Требовали угрозами и запугиваниями. Я не говорил пароль от телефона, на что они отвечали, что я якобы «наркоман под дозой». Били постоянно, я кричал от боли, пытались ломать ногу. Пытались разблокировать телефон моим отпечатком пальца.
Потом «главный», который сел спереди буса, достал дубинку и сказал: «Знаешь, куда тебе ее сейчас засунем, если ты не скажешь пароль? И в глотку, и изнасилуем. Ну давайте, пацаны, начинаем». В это время другие силовики начали стягивать с меня шорты и трусы. Я отбивался, как мог. Надеялся, что они перестанут. Так и произошло. Все обошлось запугиваниями. Было страшно и неприятно, но я пытался сохранять хладнокровие, насколько это возможно в данной ситуации.
Пугали уголовным делом и сроком на пять лет. Спрашивали: «Ну что, плохо тебе жилось до этого?» Я им пытался донести, что я не участвовал в митингах, не выкрикивал лозунги, что подтверждает место моего задержания. Однако, чем более аргументированно я пытался объяснить им свою невиновность, тем больше они злились и били меня.
В какой-то момент надели на руки стяжку и начали все больше и больше ее затягивать. От постоянных избиений я начал терять сознание, меня сразу полили водой и я услышал: «Ребята-ребята, не бейте пока, подождите». Видимо, у них все-таки какие-то границы есть. Хотя не уверен, можно ли назвать это границами, учитывая мой диагноз и то, как меня похитили. В какой-то момент мы остановились, я услышал: «Пацаны, вытрете его». Все это время у меня кровь из носа хлестала. Они вытирали меня моей же кофтой, поливали водой. Потом посадили меня на край порога выхода из буса. В это время ко мне подошел сотрудник с камерой и начал задавать вопросы: «Что ты координировал? Давай признавайся!» На что я сказал, что я ничего не координировал, я просто шел.
Потом вернулись в машину и опять начали ездить по городу. Водитель мне сказал: «Ты же понимаешь, что мы можем так ездить сколько угодно?» Избиения, запугивания, угрозы при этом продолжались. Например, говорили: «Такие твари, как вы, будете резать потом наших детей». Они жаловались, что на них идет большое давление.
Был момент, когда я пытался с ними поговорить по-человечески, на что они отреагировали однозначно: «Ты что, с*ка, нас записываешь?» Начали бить, раздевать и искать какой-то микрофон, на который я их якобы записывал. Говорили, что если я все же их записывал, то они меня найдут. Они очень боятся, чтобы их никто никак не записал. Читали новости в телефоне, обсуждали, смеялись: «Слышали, пацаны, нам осталась неделя, чтобы уволиться из силовых структур, иначе нам конец». Все посмеялись. Видно, что они искренне верят в госпропаганду про «координаторов из Литвы и Польши». Спрашивали, есть ли у меня девушка. Когда я сказал, что нет, то начали называть «заднеприводным».
На мне были электронные часы Samsung. Силовики сняли их и стали смотреть контакты. Когда увидели номер адвоката, то опять начали обвинять меня, что я «подготовлен, был готов к этому».
Меня доставили в РУВД Первомайского района. Когда я шел в здание, хромал, потому что силовики отбили мне ногу. Они кричали, чтобы я не хромал. Силовики сказали мне, что это я сам упал, когда они задерживали меня. В РУВД спросили у силовиков, сопротивлялся ли я, на что они сказали, что сам упал вначале.
Сотрудники милиции в отделении тоже угрожали мне. Один з них сказал: «Что, пацаны, пароль от телефона не говорит? А дубинка не помогает? Ничего, паяльник в зад поможет». В самом отделении силовики осторожничают в своих действиях. Возможно, потому что камеры там висят. Угрозы шептали на ухо. Например: «Если не скажешь пароль, то ты отсюда не выйдешь». Часто на ноги мне там наступали. Но, когда хватали за волосы и били в затылок, то останавливали друг друга: «Тише, тут не бей».
Когда звонили дежурному на телефон и, видимо, спрашивали, доставляли ли кого-то в Первомайское, он отвечал: «Сюда никого не привозили, никого не доставляли». При этом, там было точно две девушки, которых тоже обвиняли в участии в митинге. Но их силовики не трогали, наоборот – шутили и заигрывали с ними.
Когда меня повел один из сотрудников в туалет, то спросил: «Тебя когда-нибудь макали в унитаз головой? А хочешь?» Мне так руки сжали стяжкой тогда, что я не мог даже руки сделать «лодочкой», чтобы умыться. Меня вытирали капюшоном моей же кофты. Попытки запугивания были постоянно. Я часто просил врача, часто говорил, что мне плохо. На это они отвечали: «Скажи пароль – будет врач». Часто играли в «хорошего и плохого копа», причем, это мог делать один и тот же человек: сразу бить, а потом уверять, что все хорошо. При всем этом милиционеры из Первомайского РУВД даже не смотрели в мою сторону и не подходили. Они просто бездействовали.
Силовики обсуждали при мне, что можно мне «приписать» статью 205 Уголовного кодекса («Кража»), что я якобы украл у одного из них свои же электронные часы и телефон, раз я пароль не называю, то возможно, это не мой телефон. Возможно, это была шутка, но воспринимал это я тогда не как шутку. Говорили, что я обколотый, наркоман какой-то, в состоянии алкогольного опьянения.
Когда силовики уезжали из РУВД, то сказали милиционерам не вызывать мне скорую помощь, так как я якобы симулянт. В сознание меня приводили антисептиком: брызгали на руки, на ватку и на виски. В бусе и в милиции еще давили на челюсть, чтобы привести меня в сознание. В РУВД принесли мне шарфик, пробрызганный чем-то, говорили: «Дыши». Но я все слабее и слабее воспринимал информацию извне. Скорую все таки вызвали после того, как увидели, что я уже еле сижу на стуле, сваливаюсь. Попросили, чтобы скорая ехала быстрее и с мигалками, а меня в это время держали, чтобы я не упал.
Когда скорая приехала, милиционеров интересовало, не симулирую ли я. Врачи сказали, что нужно забирать меня. Милиционеры в это время пытались дозвониться своему начальнику, чтобы спросить у него, забирать ли мой телефон. Потом сотрудники милиции сказали, что если сейчас не скажу пароль, то потом мне придется возвращаться в это отделение. Однако ответить у меня не было сил, я просто лежал в полусознании. В итоге, мне бросили мой порванный рюкзак, который был весь в крови, и телефон».
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«Тебя макали головой в унитаз?» Силовики сломали мне нос, потому что не сказал им пароль от телефона
Правозащитный центр «Весна» продолжает рассказывать истории людей, которые подверглись пыткам со стороны силовиков. Ужасно то, что даже задержанные продолжают...
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