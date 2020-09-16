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Paritetbank открыл новый офис в центре Минска!
Источник материала: Myfin
Новый офис открылся у подножия легендарных «Ворот Минска» по адресу ул. Бобруйская, 15 и стал 26-м отделением Paritetbank в Беларуси.
Церемонию открытия возглавил Председатель Правления банка Катибников Игорь Васильевич, который торжественно перерезал ленту совместно с и.о. начальника центра банковских услуг Русак Светланой Игоревной.
В двухэтажном офисе оборудованы просторные зоны обслуживания клиентов с отдельной прикассовой зоной для обеспечения дополнительной конфиденциальности, уютные места для отдыха, детская зона, комфортная переговорная комната. Сюда удобно добираться и на машине, и на общественном транспорте.
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Paritetbank становится ближе к своим клиентам и расширяет сеть.
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