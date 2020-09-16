ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Paritetbank открыл новый офис в центре Минска!

16.09.2020 15:41 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Paritetbank открыл новый офис в центре Минска!

Новый офис открылся у подножия легендарных «Ворот Минска» по адресу ул. Бобруйская, 15 и стал 26-м отделением Paritetbank в Беларуси.

Церемонию открытия возглавил Председатель Правления банка Катибников Игорь Васильевич, который торжественно перерезал ленту совместно с и.о. начальника центра банковских услуг Русак Светланой Игоревной.

В двухэтажном офисе оборудованы просторные зоны обслуживания клиентов с отдельной прикассовой зоной для обеспечения дополнительной конфиденциальности, уютные места для отдыха, детская зона, комфортная переговорная комната. Сюда удобно добираться и на машине, и на общественном транспорте.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Paritetbank становится ближе к своим клиентам и расширяет сеть.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тебя макали головой в унитаз?» Силовики сломали мне нос, потому что не сказал им пароль от телефона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика