Источник материала: Myfin

Paritetbank открыл новый офис в центре Минска!

Новый офис открылся у подножия легендарных «Ворот Минска» по адресу ул. Бобруйская, 15 и стал 26-м отделением Paritetbank в Беларуси.



Церемонию открытия возглавил Председатель Правления банка Катибников Игорь Васильевич, который торжественно перерезал ленту совместно с и.о. начальника центра банковских услуг Русак Светланой Игоревной.

В двухэтажном офисе оборудованы просторные зоны обслуживания клиентов с отдельной прикассовой зоной для обеспечения дополнительной конфиденциальности, уютные места для отдыха, детская зона, комфортная переговорная комната. Сюда удобно добираться и на машине, и на общественном транспорте.