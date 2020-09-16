Минфин: Деньги есть. Дефицит бюджета в этом году закроем даже при худшем сценарии

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О дефиците бюджета

«Если говорить о дефиците бюджета, то у нас ситуация довольно неплохая. Мы изначально планировали, что по итогам года дефицит составит 0,9 мрлд рублей. Сегодня по итогам 8 месяцев мы имеем 1,6 млрд рублей, это текущий дефицит», - сказал Андрей Белковец. При этом, по его словам, сумма 1,3 млрд - это технический дефицит, когда просто прошли операции по счетам, реальных средств (из остатков или заимствований) на эти цели расходовано не было.

«Живых денег 0,3 мрлд рублей мы потратили на финансирование текущего дефицита. По нашим ожиданиям, до конца года дефицит может быть увеличен до 3 млрд рублей. Это оценка исходя из утвержденного бюджета», - пояснил он. И добавил, что было сделано стресс-тестирование, и если предполагать возможность ухудшения ситуации, то размер дефицита может составить порядка 5 млрд рублей.

«Но пока мы идем по сценарию, что по итогам года он составит 3 млрд рублей. То есть с таким дефицитом вполне можно жить. Причем, важный момент: мы не планируем расширять в этой связи заимствования с целью покрытия дефицита - внутри рынка что-то «выгребать» либо во внешнем искать. Тут скорее мы как раз-таки воспользуемся той благоприятной ситуацией 2018-2019 годов, когда мы накопили определенные остатки бюджетного профицита. Это порядка 6 млрд белорусских рублей. И эти ресурсы мы постепенно используем по мере надобности. Это позволяет нам дефицит закрывать в какой-то степени безболезненно, потому что долг при этом у нас не увеличивается».