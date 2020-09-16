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Ермошина появилась на публике

16.09.2020 15:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Фото председателя ЦИК опубликовал телеграм-канал «Пул первого» с припиской «Соскучились?».

Ермошина присутствовала на встрече Лукашенко с «политическим активом» страны.

Ермошина долго не появлялась на публике. Ходили слухи, что она переехала в Калининград.


 

 
 
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Фото председателя ЦИК опубликовал телеграм-канал «Пул первого» с припиской «Соскучились?».
 
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