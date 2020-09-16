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Ермошина появилась на публике
16.09.2020 15:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Фото председателя ЦИК опубликовал телеграм-канал «Пул первого» с припиской «Соскучились?».
Ермошина присутствовала на встрече Лукашенко с «политическим активом» страны.
Ермошина долго не появлялась на публике. Ходили слухи, что она переехала в Калининград.
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Фото председателя ЦИК опубликовал телеграм-канал «Пул первого» с припиской «Соскучились?».
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