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Лукашенко назвал «нелегитимность выборов» мифом

16.09.2020 15:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Заявления о том, что происходящее в данный момент в Беларуси — это «спонтанная самоорганизация общества» на якобы «нелегитимные выборы», являются мифом. Так считает Александр Лукашенко.

В ходе встречи Лукашенко  заметил, что происходящее сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для Беларуси.

Затем он в очередной раз вспомнил «лихие девяностые» и сказал, что эти годы хорошо помнят люди постарше. Тогда, по его словам, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова.

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», — сказал Александр Лукашенко.

 
 
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Заявления о том, что происходящее в данный момент в Беларуси — это «спонтанная самоорганизация общества» на якобы «нелегитимные выборы», являются мифом. Так...
 
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