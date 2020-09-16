Лукашенко назвал «нелегитимность выборов» мифом

Источник материала: Ежедневник

Заявления о том, что происходящее в данный момент в Беларуси — это «спонтанная самоорганизация общества» на якобы «нелегитимные выборы», являются мифом. Так считает Александр Лукашенко.

В ходе встречи Лукашенко заметил, что происходящее сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для Беларуси.

Затем он в очередной раз вспомнил «лихие девяностые» и сказал, что эти годы хорошо помнят люди постарше. Тогда, по его словам, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова.

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», — сказал Александр Лукашенко.