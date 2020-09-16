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Отмену роуминга завтра обсудят Минсвязи Беларуси и России
Источник материала: Tut.by
Минсвязи Беларуси и России 17 сентября проведут видеоконференцию с участием операторов связи и антимонопольных ведомств об отмене роуминга в Союзном государстве. Об этом сообщает издание
Участники конференции обсудят ход выполнения дорожной карты по отмене роуминга. Как сообщалось, дорожная карта по отмене союзного роуминга была подписана в 2019 году.
Участники переговоров об отмене роуминга считают важным установить единую ставку международного интерконнекта. Предполагается уменьшить оптовые тарифы на международный роуминг.
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Участники конференции обсудят ход выполнения дорожной карты по отмене роуминга.
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