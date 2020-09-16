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Отмену роуминга завтра обсудят Минсвязи Беларуси и России

16.09.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минсвязи Беларуси и России 17 сентября проведут видеоконференцию с участием операторов связи и антимонопольных ведомств об отмене роуминга в Союзном государстве. Об этом сообщает издание officelife.media.


Участники конференции обсудят ход выполнения дорожной карты по отмене роуминга. Как сообщалось, дорожная карта по отмене союзного роуминга была подписана в 2019 году. 

Участники переговоров об отмене роуминга считают важным установить единую ставку международного интерконнекта. Предполагается уменьшить оптовые тарифы на международный роуминг.

 
 
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Участники конференции обсудят ход выполнения дорожной карты по отмене роуминга.
 
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