Отмену роуминга завтра обсудят Минсвязи Беларуси и России

Источник материала: Tut.by

Минсвязи Беларуси и России 17 сентября проведут видеоконференцию с участием операторов связи и антимонопольных ведомств об отмене роуминга в Союзном государстве. Об этом сообщает издание officelife.media .





Участники конференции обсудят ход выполнения дорожной карты по отмене роуминга. Как сообщалось, дорожная карта по отмене союзного роуминга была подписана в 2019 году.

Участники переговоров об отмене роуминга считают важным установить единую ставку международного интерконнекта. Предполагается уменьшить оптовые тарифы на международный роуминг.