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Стала известна дата запуска Белорусской АЭС (обновлено)

16.09.2020 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сегодняшней встрече с политическим активом Александр Лукашенко заявил, что БелАЭС запустят 7 ноября. Такая информация появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

— Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции. Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении, страна развивается, поэтапно растет благосостояние людей. Я не понимаю, какие еще нужны перемены. Надо просто ускоряться, — сказал Лукашенко.

На днях в «Росатоме» сообщили, что строительство энергоблоков Белорусской АЭС идет по плану. «Мы прошли этап физпуска, этап загрузки топлива еще 8 августа. Дальше по этапам - абсолютно в регламенте выходим на минимально контролируемый уровень и начинаем потихоньку набор мощности с дальнейшим подключением к сети. Это что касается первого блока. Второй тоже идет по плану», - заявил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, в начале августа специалисты начали загружать ядерное топливо в реактор. Это длительный и сложный процесс. После погрузки начинается управляемая ядерная реакция, в результате которой выделяется тепло. Оно превращает воду в пар, который под большим давлением вращает турбину. Потом эту энергия превращают в электричество.

 
 
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На сегодняшней встрече с политическим активом Александр Лукашенко заявил, что БелАЭС запустят 7 ноября. Такая информация появилась в Telegram-канале «Пул...
 
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