﻿ Минчане придумывают флаги своих микрорайонов. Тест: отгадайте, где чей. 21.by
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Минчане придумывают флаги своих микрорайонов. Тест: отгадайте, где чей

16.09.2020 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Один из феноменов белорусского протеста — его локализация в малых городах, районах и даже отдельных дворах. Поначалу центрами активности стали деревня Копище, двор по улице Червякова, пристоличные Боровляны и Тарасово. Потом идеей дружить с соседями заразился весь Минск. Люди объединяются через домовые чаты и каждый день тусят в своем дворе с чаем, печеньками, песнями и стрит-артом. Большинство районных чатов уже выбрали или пока выбирают свой флаг. Варианты предлагаются разные: есть авторы, сосредоточенные на дизайне, а есть те, кто больше озабочен смыслом и пытается зашифровать название своего района. Такие флаги не всегда получают популярность среди жильцов, но заслуживают интереса тех, кто любит ребусы. Пройдите тест и попытайтесь их разгадать.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из феноменов белорусского протеста — его локализация в малых городах, районах и даже отдельных дворах. Поначалу центрами активности стали деревня Копище,...
 
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