Лукашенко: оппоненты написали семь этапов сценария по уничтожению Беларуси

Источник материала: Onliner Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу с политическим активом республики. Он развенчал мифы о ситуации в стране и рассказал об истинных замыслах оппонентов, передает БЕЛТА. В информагентстве отмечают, что Лукашенко рассказал о семи этапах сценария по уничтожению Беларуси, которые написали оппоненты. Приводим их все.

Александр Лукашенко отметил, что поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров. Он заявил, что в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени «Ч».

— Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, — отметил Лукашенко.

Каждая из этих стран отрабатывала свою роль, подчеркнул он. Чехия — с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов («Белсат», «Нехта» и другие), а затем — как площадка для альтернативных органов в изгнании.

— Литва, уязвленная темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций, — добавил Александр Лукашенко. — Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим.

Первый этап. Подготовительный

Лукашенко отметил, что неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов изменили подходы к воздействию на Беларусь. По его словам, от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.

— Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. Вспомните, как на примере известного декрета №3 были опробованы методы так называемого социального протеста. Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы, — сказал он.

По его словам, после пресечения попытки расшатать общество в 2017 году стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах.

Второй этап. Парламентские выборы

За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских, заявил Лукашенко. Именно в этот период на полную мощность заработала сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций, обратил внимание Лукашенко.

Кроме накачки информационных каналов в период парламентских выборов, были протестированы новые формы уличной активности. Так, специально созданный под выборы «молодежный блок» под предлогом выдвижения кандидатов в парламент активно формировал настроения недовольства в различных социальных группах. В этих целях эксплуатировалась на первый взгляд неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее.

Третий этап. Подготовка к президентским выборам

На этом этапе, рассказал Лукашенко, зарубежные стратеги тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси, создавая "героев" для разных целевых аудиторий. Так, заметил он, существенно активизировались вояжи по городам и селам несостоявшегося кандидата-блогера, которому пытались сформировать имидж народного борца. Одновременно, посылая сигналы бизнесу и «новым слоям», наращивалось присутствие в СМИ банкира, под которого создавались крупные интернет-площадки. Говоря о выдвижении своего экс-помощника, Александр Лукашенко заявил, что этим зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать ее лояльность Лукашенко.

— Власть же в этот непростой период была полностью погружена в борьбу с внезапно захлестнувшей мир пандемией COVID-19. Но вместо того чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и Telegram-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству, — обратил внимание Лукашенко.

Четвертый этап. Президентская кампания

Лукашенко обратил внимание, что на белорусское общество, разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов.

— Использование тактики «парада пикетов» (помните — сбор подписей) позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу нескольким претендентам, — сказал Александр Лукашенко. — Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием «карусельных» очередей (по аналогии с Прибалтикой) и хайпом от «уличного творчества» — как в свое время в Польше.

— А далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу. В шоу, которое рассчитано на массового зрителя, — констатировал Лукашенко. Например, объединенный штаб построил свою тактику на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами, но в этот раз он приобрел новые, балаганные формы.

Одновременно были запущены фейки о мифических миллионах на зарубежных счетах Лукашенко, различные мемы. Показательной, по мнению Александра Лукашенко, стала и война социологий.

— Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет, — отметил он.

Пятый этап. Попытка майданного сценария

День выборов, по словам Лукашенко, стал часом «Х» для попытки реализации майданного блицкрига. Недоверие к результатам кампании заблаговременно стимулировалось призывами к избирателям прийти на выборы только 9 августа, участвовать в сомнительных инициативах. По призывам объединенного штаба на участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди, ажиотаж и нагнеталась атмосфера.

Затем опубликованные объединенным штабом предварительные результаты голосования послужили поводом для агрессивной защиты «украденных голосов».

— Предшествующая промывка мозгов в разы подогрела буйство протестующих 9, 10 и 11 августа, — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места. При этом в режиме онлайн поступали инструкции от зарубежных координаторов: «Нет переговорам! Никаких переговоров. Силы у нас! Завтра нас будет больше! Готовьте обращения о непризнании выборов в США, Евросоюз, Россию, Китай! Требуйте второй тур!»

С целью побудить как можно больше людей к активным действиям и чтобы не было сомнений в якобы моральном превосходстве, в интернет-поле был создан четкий образ «врага», на лексическом уровне.

— Представителей власти и силовых структур стали называть фашистами, узурпаторами, бандитами и так далее, — отметил Александр Лукашенко.

Он убежден, что в случае пассивности правоохранительных органов Беларусь ожидало бы неизбежное включение дальнейших майданных технологий, которые, как известно из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны.

Шестой этап. Поствыборный протест

Лукашенко подчеркнул, что действия правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста.

— Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли, — сказал Александр Лукашенко. Ставка была сделана на масштабность, продолжительность и широкую географию акций.

— Одновременно — и это не всегда подсвечивается СМИ — взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются «гонконгские» технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих, — добавил Лукашенко.

На новый уровень, по словам Лукашенко, переходит массированное информационное воздействие. Управление и координация протестами осуществляются в прямом эфире круглосуточно.

Высказался Александр Лукашенко и по поводу попыток вовлечения в протесты трудовых коллективов под видом забастовок, студентов, приехавших на учебу к 1 сентября.

— Ожидания оппозиции, что при виде протестующих власть рухнет, не оправдались, — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание, что в настоящее время предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей.

— Тиражируются инструкции по созданию «народных дружин» и «групп самообороны». Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится, — сказал Лукашенко.

(будет дополнено)