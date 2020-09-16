Источник материала: Sputnik Беларусь

В преддверии 17 сентября – Дня воссоединения Беларуси – минскую студию радио Sputnik посетил известный политический эксперт, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Он рассказал нашим слушателям об историческом "кресте" белорусов: географическом нахождении на рубежах цивилизаций и о том, как это коррелируется с текущей геополитической ситуацией.

"Сегодня, когда мы слышим о "европейском выборе" Беларуси, то прежде всего имеется в виду европейская заработная плата, европейский уровень комфорта и открытость границ. Также это глобальные ценности, связанные с толерантностью. При этом у нас нет таких лозунгов, которые мы видели на украинском "майдане", наша политическая ситуация о другом: она о справедливости внутри своего государства", – отметил эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, перед большинством белорусов не стоит проблема цивилизационного выбора, все прекрасно понимают важность близости с России, как с крупнейшим экономическим, так и с политическим партнером. И это не говоря уже о гуманитарно-исторической составляющей, так как с Россией у нас одна "пуповина".

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