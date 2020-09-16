Офис Зеленского призвал белорусские власти не распространять неправдивые обнадеживающие заявления для застрявших на границе паломников-хасидов

Офис президента Украины Владимира Зеленского 16 сентября выступил с заявлением о ситуации с хасидами, в котором призвал белорусские власти «прекратить создавать дополнительное напряжение на границе и не распространять неправдивые обнадеживающие заявления для паломников , которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все-таки может быть открыта для иностранцев».

Офис президента сообщает, что сейчас на границе между Беларусью и Украиной пребывает до двух тысяч паломников-хасидов. «Большинство из них прибыли из Израиля, поверив слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Белорусские власти некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи», — отмечается в заявлении.

Официальный Киев напоминает, что Украина вынуждена была принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Также на территории государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что «делает невозможным проведение массовых мероприятий, в том числе религиозного характера». «Так же, как весной, мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас поясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умани Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно», — подчеркивает Офис президента.

Кроме того, Киев «вынужден также констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений». «Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа текущего года. Мы поддерживаем общепризнанные на европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое, по крайней мере формально, существует также и в Беларуси», — подчеркивается в заявлении.

Офис украинского лидера считает, что «каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах».

По информации белорусского Госпогранкомитета, в пункте пропуска «Новая Гута» на выезд из Беларуси оформлено 1064 гражданина Израиля.

«Несмотря на предупреждение со стороны белорусских пограничников об ограничениях, действующих на въезд в Украину, указанные иностранные граждане продолжают находиться на территории между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Ярыловичи". Белорусской стороной предприняты максимальные усилия для обеспечения питанием и теплыми модулями иностранных граждан», — отмечает погранведомство.

Вечером 15 сентября пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что он поручил правительству связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов.

«При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло», — заявила Эйсмонт.