Вспомнить всё: VOKA проводит турнир по легендарным компьютерным играм прошлого

Видеосервис VOKA объявляет о старте серии киберспортивных турниров VOKA Retro Cup. Главными дисциплинами турниров станут легендарные хиты эры компьютерных клубов — Warcraft III, StarСraft и Counter-Strike 1.6.





Игры VOKA Retro Cup будут проходить с 19 сентября до 4 октября 2020 года по субботам и воскресеньям. Каждая неделя будет посвящена одной из заявленных в программе турнира игр: 19 и 20 сентября — WarCraft III Reforged (именно с этой стратегии в режиме реального времени когда-то началась известная каждому геймеру Dota), 26 и 27 сентября — легендарной военно-фантастической RTS StarCraft: Brood War, 3 и 4 октября — Counter-Strike 1.6, прародительнице современной CS: GO.

В отличие от «оригинального» формата, в рамках VOKA Retro Cup игры будут проходить в онлайн-режиме.

Зарегистрироваться для участия в турнире может любой желающий. Те, кто не понаслышке помнит атмосферу компьютерных клубов первого десятилетия 2000-х, когда вместо онлайна геймеры ночи напролет играли по «локалке», получат шанс проверить в действии былые навыки, показать класс современному поколению геймеров — и выяснить, что важнее: опыт или молодость.

Регистрация на все заявленные в программе VOKA Retro Cup игры уже открыта по ссылке и продлится до 18 сентября включительно.

Победители в каждой из дисциплин разделят между собой призовые — по 300 рублей в Warcraft III и StarСraft: Brood War и 1500 рублей в Counter-Strike 1.6.