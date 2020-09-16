Студенты БГУИР проводят однодневную забастовку

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 16 сентября проводят забастовку.

В студенческом телеграм-канале БГУИР отмечается, что срочная забастовка на один день объявлена в знак солидарности со студентом вуза Михаилом Клачковым, который заявил об избиении в РУВД, куда был доставлен после задержания на воскресном Марше героев в Минске.

«Администрация университета не дала никакой публичной реакции на пытки своего студента. Замдекана по учебной работе ФИТиУ (факультета информационных технологий и управления. — БелаПАН.) публично поблагодарила силовиков за 9—11 августа на своей странице VK», — говорится в телеграм-канале.

Участвующих в забастовке студентов приглашают собираться у входов в 4-й и 5-й корпуса университета, на лестницах, скамейках, в холлах. «Приходите в университет, но не идите на пары. Бойкотируйте лекции. Если вам крайне необходимо сходить на ПЗ или ЛР (практические занятия или лабораторные работы. — ред.), идите, сдавайте лабу и выходите снова!» — отмечается в телеграм-канале.

Преподавателям, не согласным с нынешним политическим режимом, предлагается сегодня проводить лекции прямо на улице.

В основном студенты собираются у 4-го корпуса БГУИР, более массово — в перерывах между занятиями. Некоторые приносят с собой плакаты различного содержания, скандируют «Жыве Беларусь!»

На 15:20 организаторы стачки запланировали открытый микрофон, где любой студент может высказаться по волнующим его вопросам.

Также сегодня уже традиционные ежедневные акции проходят в других вузах. В частности, студенты Белорусского государственного университета собираются в цепи солидарности, поют на лестницах учебных корпусов. Студентов, вышедших к ступеням Минского государственного лингвистического университета, снимают на камеру неизвестные в гражданском. По сообщениям студентов в интернете, здесь 14 сентября ввели пропускной режим — охраняют и обеспечивают порядок в университете сотрудники департамента охраны МВД.

В студенческих чатах появляются сообщения, что в некоторых университетах часть групп переводится на удаленное обучение якобы в связи с эпидобстановкой, связанной с COVID-19.

Спонтанные акции солидарности среди студентов начались после 1 сентября, когда до начала студенческого марша и во время его проведения было задержано несколько десятков человек.