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В жестоком убийстве матери подозревают 31-летнего могилевчанина

16.09.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства 63-летней женщины с особой жестокостью.

В жестоком убийстве матери подозревают 31-летнего могилевчанина
Фото: СК

По данным областного УСК, утром 14 сентября тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружил сосед во дворе ее дома и вызвал милицию. По подозрению в убийстве задержали 31-летнего сына потерпевшей, который жил вместе с матерью.

На допросе мужчина рассказал, что накануне вечером он был пьян и поссорился с матерью. Он нанес женщине более 30 ножевых ранений, после чего укрыл тело матери ковром и ушел в дом спать.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства 63-летней женщины с особой жестокостью.
 
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