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В жестоком убийстве матери подозревают 31-летнего могилевчанина
Источник материала: Навiны
В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства 63-летней женщины с особой жестокостью.
По данным областного УСК, утром 14 сентября тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружил сосед во дворе ее дома и вызвал милицию. По подозрению в убийстве задержали 31-летнего сына потерпевшей, который жил вместе с матерью.
На допросе мужчина рассказал, что накануне вечером он был пьян и поссорился с матерью. Он нанес женщине более 30 ножевых ранений, после чего укрыл тело матери ковром и ушел в дом спать.
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В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства 63-летней женщины с особой жестокостью.
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