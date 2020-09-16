Лукашенко выступил за совершенствование избирательного законодательства

Александр Лукашенко поддержал необходимость совершенствования избирательного законодательства, выступая на встрече с политическим активом страны.





«Необходимо совершенствовать наше избирательное законодательство. На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

О конкретных нестыковках и лазейках сообщено не было.