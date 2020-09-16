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Лукашенко выступил за совершенствование избирательного законодательства
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко поддержал необходимость совершенствования избирательного законодательства, выступая на встрече с политическим активом страны.
«Необходимо совершенствовать наше избирательное законодательство. На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
О конкретных нестыковках и лазейках сообщено не было.
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Александр Лукашенко поддержал необходимость совершенствования избирательного законодательства, выступая на встрече с политическим активом страны.
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