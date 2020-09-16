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Фотофакт. Грузовик МАЗ сбил «Тойоту» в Минске
Источник материала: Навiны
На перекрестке улиц Татарской и Тимирязева водитель МАЗа не уступил дорогу легковушке Toyota.
По сообщению столичной ГАИ, грузовик двигался со стороны ул. Грибоедова и при выезде на ул. Тимирязева не уступил дорогу легковому автомобилю, ехавшему по главной дороге. Автомобили получили механические повреждения.
Водителю грузовика грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет либо без лишения.
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На перекрестке улиц Татарской и Тимирязева водитель МАЗа не уступил дорогу легковушке Toyota.
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