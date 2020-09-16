Проект Микадо, который помогает силовикам увольняться, будет жить – появился новый спонсор

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказывали вам, что из-за репрессий против знаменитого стартапа PandaDoc его основатель Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам уходить из органов.

Сегодня появились хорошие новости: проект Микиты будет жить! CEO стартапа Deepdee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский заявил в своем Facebook, что готов продолжить дело Микадо.

«Я восхищаюсь смелостью Микадо. Когда Лукашенко руками силовиков развязал на улицах страны войну против беларуского народа, Микита сделал самое важное и самое сложное – первый шаг. Он сделал шаг на встречу, шаг к диалогу между между беларусами в форме и их гражданскими братьями и сестрами. Этот шаг позволил тысячам сотрудников силовых ведомств избежать совершения преступлений и перейти на сторону народа. И это был один из самых сильных ударов по системе.

Ожидаемо, система ударила в ответ. Нелепо, неуклюже, игнорируя любую мораль, здравый смысл и закон. Но ударила подло и больно.

Микита, ты знаешь, пропускать удары неприятно, но это нормально. Падать бывает больно, но сколько раз мы спотыкались и падали в процессе построения наших бизнесов. Ты знаешь лучше меня: All you can do is duck-dive and push harder.

Микита оправится от удара и поднимется, Микита настоящий боец.

А сейчас, я считаю своим долгом подхватить флаг поднятый Микитой и продолжать работу с силовиками. Формат тот же. Теперь можете писать напрямую мне и обращаться в наш Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation

Своими нападками на Микиту и PandaDoc уходящая власть невероятно сплотила беларуское бизнес сообщество. Его дело готовы продолжать десятки владельцев и руководителей компаний.

Мы не остановимся, пока в стране не прекратится насилие. Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершили преступления не будут осуждены. Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит – беларускому народу!»

Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by