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Проект Микадо, который помогает силовикам увольняться, будет жить – появился новый спонсор
Источник материала: KYKY>
Вчера мы
Сегодня появились хорошие новости: проект Микиты будет жить! CEO стартапа Deepdee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский
«Я восхищаюсь смелостью Микадо. Когда Лукашенко руками силовиков развязал на улицах страны войну против беларуского народа, Микита сделал самое важное и самое сложное – первый шаг. Он сделал шаг на встречу, шаг к диалогу между между беларусами в форме и их гражданскими братьями и сестрами. Этот шаг позволил тысячам сотрудников силовых ведомств избежать совершения преступлений и перейти на сторону народа. И это был один из самых сильных ударов по системе.
Микита, ты знаешь, пропускать удары неприятно, но это нормально. Падать бывает больно, но сколько раз мы спотыкались и падали в процессе построения наших бизнесов. Ты знаешь лучше меня: All you can do is duck-dive and push harder.
А сейчас, я считаю своим долгом подхватить флаг поднятый Микитой и продолжать работу с силовиками. Формат тот же. Теперь можете писать напрямую мне и обращаться в наш Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation
Мы не остановимся, пока в стране не прекратится насилие. Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершили преступления не будут осуждены. Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит – беларускому народу!»
Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by
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