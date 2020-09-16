ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект Микадо, который помогает силовикам увольняться, будет жить – появился новый спонсор

16.09.2020 16:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера мы рассказывали вам, что из-за репрессий против знаменитого стартапа PandaDoc его основатель Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам уходить из органов. 

Сегодня появились хорошие новости: проект Микиты будет жить! CEO стартапа Deepdee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский заявил в своем Facebook, что готов продолжить дело Микадо. 

«Я восхищаюсь смелостью Микадо. Когда Лукашенко руками силовиков развязал на улицах страны войну против беларуского народа, Микита сделал самое важное и самое сложное – первый шаг. Он сделал шаг на встречу, шаг к диалогу между между беларусами в форме и их гражданскими братьями и сестрами. Этот шаг позволил тысячам сотрудников силовых ведомств избежать совершения преступлений и перейти на сторону народа. И это был один из самых сильных ударов по системе.
Ожидаемо, система ударила в ответ. Нелепо, неуклюже, игнорируя любую мораль, здравый смысл и закон. Но ударила подло и больно.

Микита, ты знаешь, пропускать удары неприятно, но это нормально. Падать бывает больно, но сколько раз мы спотыкались и падали в процессе построения наших бизнесов. Ты знаешь лучше меня: All you can do is duck-dive and push harder.
Микита оправится от удара и поднимется, Микита настоящий боец.

А сейчас, я считаю своим долгом подхватить флаг поднятый Микитой и продолжать работу с силовиками. Формат тот же. Теперь можете писать напрямую мне и обращаться в наш Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation

Своими нападками на Микиту и PandaDoc уходящая власть невероятно сплотила беларуское бизнес сообщество. Его дело готовы продолжать десятки владельцев и руководителей компаний.

Мы не остановимся, пока в стране не прекратится насилие. Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершили преступления не будут осуждены. Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит – беларускому народу!»

Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы рассказывали вам, что из-за репрессий против знаменитого стартапа PandaDoc его основатель Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам уходить из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Офис Зеленского призвал белорусские власти не распространять неправдивые обнадеживающие заявления для застрявших на границе паломников-хасидов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика