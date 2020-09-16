Главный разведчик России: США плотно опекают Тихановскую

Источник материала: АФН

США взяли под «плотную опеку» Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров.

Такое мнение сегодня высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Беларуси», — утверждает Нарышкин, которого цитирует РИА «Новости».

По его словам, после начала массовых протестов в республике Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование белорусских антиправительственных сил.

«На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций», — рассказал Нарышкин.

Он отметил, что в белорусских событиях четко прослеживается влияние Запада.

«По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Беларуси США играют ключевую роль», - резюмировал Нарышкин.