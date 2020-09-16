ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный разведчик России: США плотно опекают Тихановскую

16.09.2020 16:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

США взяли под «плотную опеку» Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров.

Такое мнение сегодня высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Беларуси», — утверждает Нарышкин, которого цитирует РИА «Новости».

По его словам, после начала массовых протестов в республике Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование белорусских антиправительственных сил.

«На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций», — рассказал Нарышкин.

Он отметил, что в белорусских событиях четко прослеживается влияние Запада.

«По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Беларуси США играют ключевую роль», - резюмировал Нарышкин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США взяли под «плотную опеку» Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Офис Зеленского призвал белорусские власти не распространять неправдивые обнадеживающие заявления для застрявших на границе паломников-хасидов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика