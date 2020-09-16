ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко объявил дату запуска Белорусской АЭС

16.09.2020 16:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня сообщил, что построенная возле Островца Белорусская АЭС будет запущена 7 ноября.

«Приглашаю всех, думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей АЭС», - заявил сегодня Лукашенко, выступая перед «политическим активом».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сегодня сообщил, что построенная возле Островца Белорусская АЭС будет запущена 7 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беляев: у нас с Россией одна "пуповина"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика