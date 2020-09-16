Лукашенко объявил дату запуска Белорусской АЭС

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня сообщил, что построенная возле Островца Белорусская АЭС будет запущена 7 ноября.

«Приглашаю всех, думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей АЭС», - заявил сегодня Лукашенко, выступая перед «политическим активом».