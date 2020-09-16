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Лукашенко объявил дату запуска Белорусской АЭС
Источник материала: АФН
Лукашенко сегодня сообщил, что построенная возле Островца Белорусская АЭС будет запущена 7 ноября.
«Приглашаю всех, думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей АЭС», - заявил сегодня Лукашенко, выступая перед «политическим активом».
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Лукашенко сегодня сообщил, что построенная возле Островца Белорусская АЭС будет запущена 7 ноября.
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