"Жыве Беларусь!" Фанаты солигорского" Шахтера " прекращают поддержку команды по политическим мотивам









"Мы обеспокоены ситуацией в стране, когда за смерти и избиение людей никто не несет ответственности, — говорится в заявлении. - Когда суды плюют на Конституцию и законы. Когда система обесценивает человеческую жизнь и судьбу.





В сложившейся ситуации мы не можем представить агрессии к болельщикам других клубов и объявляем нейтралитет ко всем фанатским движениям нашей страны до стабилизации ситуации. Мы оппоненты, а не враги!





Также, пока мы прекращаем активную поддержку команды на стадионах нашей страны. Но, ребята, знайте - мы всегда рядом с вами!





Жыве Беларусь! »