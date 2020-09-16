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В солидарности наша сила! Вместо Микиты Микадо проектом помощи силовикам занялся сооснователь Фонда BYSOL

16.09.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

CEO Deepdee и один из сооснователей Фонда солидарности BYSOL Ярослав Лихачевский продолжит инициативу Микадо, который из-за политически мотивированного давления на его стартап PandaDoc перестал помогать уволившимся из органов силовикам.

В солидарности наша сила! Вместо Микиты Микадо проектом помощи силовикам занялся сооснователь Фонда BYSOL
В фейсбуке Лихачевский написал, что восхищен смелостью Микиты, который «сделал шаг на встречу, шаг к диалогу между между беларусами в форме и их гражданскими братьями и сестрами»:

«Этот шаг позволил тысячам сотрудников силовых ведомств избежать совершения преступлений и перейти на сторону народа. И это был один из самых сильных ударов по системе. Ожидаемо, система ударила в ответ. Нелепо, неуклюже, игнорируя любую мораль, здравый смысл и закон. Но ударила подло и больно. 

Микита, ты знаешь. Пропускать удары неприятно, но это нормально. Падать бывает больно, но сколько раз мы спотыкались и падали в процессе построения наших бизнесов. Ты знаешь лучше меня — all you can do is duck-dive and push harder.

Микита оправится от удара и поднимется, Микита настоящий боец. А сейчас я считаю своим долгом подхватить флаг поднятый Микитой и продолжать работу с силовиками. Формат тот же. Теперь можете писать напрямую мне и обращаться в наш Фонд солидарности BYSOL.

Своими нападками на Микиту и PandaDoc уходящая власть невероятно сплотила беларуское бизнес-сообщество. Его дело готовы продолжать десятки владельцев и руководителей компаний.

Мы не остановимся, пока в стране не прекратится насилие. 

Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершил преступления, не будут осуждены. 

Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит, — беларускому народу!»
 
 
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CEO Deepdee и один из сооснователей Фонда солидарности BYSOL Ярослав Лихачевский продолжит инициативу Микадо, который из-за политически мотивированного давления на его...
 
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