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БелАЭС хотят запустить в "знаковый" для единственного человека в стране день
Источник материала: Партизан
Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября, заявил сегодня Лукашенко.
"Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", - сказал он.
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Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября, заявил сегодня Лукашенко.
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