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Белорусскую АЭС планируют запустить 7 ноября

16.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Запуск Белорусской АЭС планируется осуществить 7 ноября – в государственный праздник. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны, сообщает агентство БЕЛТА.

«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», – сказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области.

Ранее сообщалось, что на Белорусской атомной электростанции завершились стресс-тесты. Специалисты изучали устойчивость объекта к природным и техногенным катаклизмам.



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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области.
 
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