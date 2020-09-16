Белорусскую АЭС планируют запустить 7 ноября

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Запуск Белорусской АЭС планируется осуществить 7 ноября – в государственный праздник. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны, сообщает агентство БЕЛТА .

«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», – сказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области.