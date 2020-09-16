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Белорусскую АЭС планируют запустить 7 ноября
16.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Запуск Белорусской АЭС планируется осуществить 7 ноября – в государственный праздник. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны, сообщает агентство
«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», – сказал он.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области.
Ранее сообщалось, что
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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области.
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