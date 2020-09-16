В Беларуси собирают урожай гречихи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собирают гречиху. В этом году под культуру отвели больше земли, чем в прошлом, чтобы на прилавках преобладала собственная крупа, а не импортная. Сколько гречихи уже собрали с полей, узнала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Половину гречихи в Беларуси уже убрали. В этом году аграрии рассчитывают на урожай вдвое больше прошлогоднего. Ведь и посевные площади были в два с половиной раза больше.

В Несвижском районе Минской области уборка в разгаре. Культура, говорят аграрии, в местном климате зреет хорошо, здесь ее выращивали с давних времен. Даже местная деревушка называется Греск – считается, что от названия крупы.

«Да, есть какие-то нюансы, в связи с тем, что гречиха – культура капризная, и если что-то пошло не так, она резко дает боковые побеги, возобновляет вегетацию и начинает цвести. Но мы нашли способы: если видим, что 70% коробочек созрело, мы ее обрабатываем, подсушиваем на корню на поле», – указала начальник отдела растениеводства управления сельского хозяйства Слуцкого райисполкома Марина Пракопович.

А еще очень важно, чтобы летом на гречишном поле было много пчел. Ведь чем больше цветов они опылят, тем больше потом будет семян в коробочках. Поэтому, пока гречиха спела, местные пчеловоды привозили сюда ульи.

«У нас пчеловоды – заинтересованные люди, они и рапс, и гречку сами вывозят, согласовывают с нами пасеку свою. Они тоже заинтересованы: нам опыление, а им – мед», – отметил и.о. главного агронома филиала Слуцкого мясокомбината Александр Зеневич.

Сейчас на прилавках белорусских магазинов гречиха в основном импортная. В этом универсаме больше десятка наименований российской крупы, а белорусской всего четыре вида. В разгар пандемии белорусы активно покупали гречиху на всякий случай. До дефицита, конечно, не дошло, но поставки российской продукции тогда сократились.

«Спрос был, потому что наши потребители любят гречневую крупу за ее полезные свойства, качество, наличие макроэлементов. Поэтому незначительные колебания ассортимента наблюдались, но она присутствовала на полках круглогодично», – отметила директор универсама Татьяна Секач.

Так что увеличить посевы своей гречихи в Минсельхозпроде решили ради продовольственной безопасности – пусть лучше в магазинах будет своя, белорусская, крупа.

Урожайность белорусской гречихи пока отстает от прошлогодней на 1% и составляет 13,2 центнера с гектара.