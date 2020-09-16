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В AliExpress рассказали, какие ноутбуки и фитнес-браслеты в Беларуси покупают чаще всего
Источник материала: Tut.by
Аналитики AliExpress в июне-августе этого года зафиксировали увеличение спроса на ноутбуки на 30%. Представители сервиса рассказали, как выглядят и сколько стоят самые популярные устройства, которые в Беларуси чаще других заказывали на AliExpress в этом сезоне.
Среди десяти самых популярных ноутбуков сразу три принадлежат бренду BSLAY, а еще две — бренду Teclast (речь о Teclast F15 за 380 долларов и Teclast F6 Plus за 360 долларов). Кроме них, в топ-10 попали ноутбуки Akpad J4105 (от 473 долларов), DeeQ, а также «карманный» микрокомпьютер GPD MicroPC с диагональю экрана 6 дюймов и стоимостью от 417 долларов.
Тройка лидеров в категории «ноутбуки» такая:
Спрос зафиксировали и в категории носимых устройств — в частности, фитнес-браслетов. На первых двух позициях расположились устройства компании Xiaomi — фитнес-браслеты Mi Band 5 с 1,1-дюймовым цветным дисплеем и 11 спортивными режимами и Mi Band 4 (причем именно версия с поддержкой бесконтактных платежей по NFC). На AliExpress их можно купить от 26 и 21 долларов соответственно.
Третье место досталось детским «умным» часам BIBINBIBI Q12 с возможностью совершать и принимать звонки и GPS-датчиком для родительского контроля. Цена — от 15 долларов.
Ниже — цены других популярных у нас фитнес-браслетов:
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В основном выбирают устройства китайских брендов.
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