В AliExpress рассказали, какие ноутбуки и фитнес-браслеты в Беларуси покупают чаще всего

Источник материала: Tut.by

Аналитики AliExpress в июне-августе этого года зафиксировали увеличение спроса на ноутбуки на 30%. Представители сервиса рассказали, как выглядят и сколько стоят самые популярные устройства, которые в Беларуси чаще других заказывали на AliExpress в этом сезоне.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Среди десяти самых популярных ноутбуков сразу три принадлежат бренду BSLAY, а еще две — бренду Teclast (речь о Teclast F15 за 380 долларов и Teclast F6 Plus за 360 долларов). Кроме них, в топ-10 попали ноутбуки Akpad J4105 (от 473 долларов), DeeQ, а также «карманный» микрокомпьютер GPD MicroPC с диагональю экрана 6 дюймов и стоимостью от 417 долларов.

Тройка лидеров в категории «ноутбуки» такая:

3 место — 15,6-дюймовый ноутбук BSLAY B156 с процессором Intel Celeron J3455, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем стоимостью от 447 долларов;

с процессором Intel Celeron J3455, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем стоимостью от 447 долларов; 2 место — игровой ноутбук Hasee G8-CU7NK с процессором Intel Core i7−10750H+RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и HDD на 1 ТБ за 1245 долларов;

с процессором Intel Core i7−10750H+RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и HDD на 1 ТБ за 1245 долларов; 1 место — 15,6-дюймовый BSLAY DSK-V9 с процессором Intel Core i5−5257U (именно его белорусы активно покупали школьникам к началу учебного года). Цена — от 248 долларов.

Спрос зафиксировали и в категории носимых устройств — в частности, фитнес-браслетов. На первых двух позициях расположились устройства компании Xiaomi — фитнес-браслеты Mi Band 5 с 1,1-дюймовым цветным дисплеем и 11 спортивными режимами и Mi Band 4 (причем именно версия с поддержкой бесконтактных платежей по NFC). На AliExpress их можно купить от 26 и 21 долларов соответственно.

Третье место досталось детским «умным» часам BIBINBIBI Q12 с возможностью совершать и принимать звонки и GPS-датчиком для родительского контроля. Цена — от 15 долларов.

Ниже — цены других популярных у нас фитнес-браслетов: