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В Горках таксист на Renault врезался в «паркетник» и перевернул его. Есть видео

16.09.2020 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Горках 14 сентября такси врезалось в Nissan Qashqai и перевернуло его, сообщает ГАИ области. Таксист с травмами в больнице. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Момент столкновения Renault Logan и Nissan Qashqai 14 сентября в Горках на перекрёстке улиц Ленина и Советская запечатлел автомобильный видеорегистратор. Будьте внимательны на перекрёстках! Соблюдайте ПДД!

Публикация от Могилевская Госавтоиспекция

 
 
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ДТП произошло на перекрестке, причем таксист ехал по второстепенной дороге.
 
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