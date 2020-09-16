В Горках таксист на Renault врезался в «паркетник» и перевернул его. Есть видео

Источник материала:
Tut.by
В Горках 14 сентября такси врезалось в Nissan Qashqai и перевернуло его, сообщает ГАИ области. Таксист с травмами в больнице. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора.
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Момент столкновения Renault Logan и Nissan Qashqai 14 сентября в Горках на перекрёстке улиц Ленина и Советская запечатлел автомобильный видеорегистратор. Будьте внимательны на перекрёстках! Соблюдайте ПДД!
Публикация от Могилевская Госавтоиспекция
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В Горках таксист на Renault врезался в «паркетник» и перевернул его. Есть видеоДТП произошло на перекрестке, причем таксист ехал по второстепенной дороге.
Момент столкновения Renault Logan и Nissan Qashqai 14 сентября в Горках на перекрёстке улиц Ленина и Советская запечатлел автомобильный видеорегистратор. Будьте внимательны на перекрёстках! Соблюдайте ПДД!
Публикация от Могилевская Госавтоиспекция