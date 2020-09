CEO DeepDee сообщил, что продолжит проект Микадо по поддержке уволенных силовиков

Источник материала: Tut.by

CEO стартапа Deepdee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский написал в Facebook , что готов продолжить проект Микиты Микадо по поддержке уволившихся силовиков.



Ярослав Лихачевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что сооснователь PandaDoc Микита Микадо около месяца назад предложил помощь силовикам, уволившимся из органов. Однако в начале сентября четверо сотрудников его минского офиса были арестованы и обвинены в мошенничестве . Каждому из них грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Микита Микадо называет происходящее политическими репрессиями, цель которых — оказать давление на него, однако принял решение прекратить проект помощи силовикам.

Теперь Ярослав Лихачевский, CEO Deepdee и один из сооснователей Фонда солидарности BYSOL, сообщил , что готов продолжить инициативу Микадо. Он написал, что восхищен смелостью Микиты, который «сделал шаг навстречу, шаг к диалогу между белорусами в форме и их гражданскими братьями и сестрами».

— Этот шаг позволил тысячам сотрудников силовых ведомств избежать совершения преступлений и перейти на сторону народа. И это был один из самых сильных ударов по системе, — добавляет он. — Ожидаемо, система ударила в ответ. Нелепо, неуклюже, игнорируя любую мораль, здравый смысл и закон. Но ударила подло и больно.

Микита, ты знаешь. Пропускать удары неприятно, но это нормально. Падать бывает больно, но сколько раз мы спотыкались и падали в процессе построения наших бизнесов. Ты знаешь лучше меня — All you can do is duck-dive and push harder.

Микита оправится от удара и поднимется, Микита настоящий боец. А сейчас я считаю своим долгом подхватить флаг, поднятый Микитой, и продолжать работу с силовиками. Формат тот же. Теперь можете писать напрямую мне и обращаться в наш Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation .

В конце поста Ярослав подчеркнул:

— Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершил преступления, не будут осуждены. Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит — белорусскому народу!

Ярослав Лихачевский — сооснователь и CEO компании Deepdee. Это проект, который нацелен на раннюю диагностику болезней по фотографиям глазного дна.

Как мы писали ранее , официально компания Deepdee была зарегистрирована в мае 2018 года. Среди ее достижений есть победа на конкурсе социальных стартапов от немецкой корпорации Bayer, приз на Emerging Europe Award в категории Social Impact Startup of the Year и акселерация в голландском Rockstart.

