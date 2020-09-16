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CEO DeepDee сообщил, что продолжит проект Микадо по поддержке уволенных силовиков
Источник материала: Tut.by
CEO стартапа Deepdee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский написал в
Напомним, что сооснователь PandaDoc Микита Микадо около месяца назад предложил помощь силовикам, уволившимся из органов. Однако в начале сентября четверо сотрудников его минского офиса были арестованы и
Микита Микадо называет происходящее политическими репрессиями, цель которых — оказать давление на него, однако
Теперь Ярослав Лихачевский, CEO Deepdee и один из сооснователей Фонда солидарности BYSOL,
— Этот шаг позволил тысячам сотрудников силовых ведомств избежать совершения преступлений и перейти на сторону народа. И это был один из самых сильных ударов по системе, — добавляет он. — Ожидаемо, система ударила в ответ. Нелепо, неуклюже, игнорируя любую мораль, здравый смысл и закон. Но ударила подло и больно.
Микита, ты знаешь. Пропускать удары неприятно, но это нормально. Падать бывает больно, но сколько раз мы спотыкались и падали в процессе построения наших бизнесов. Ты знаешь лучше меня — All you can do is duck-dive and push harder.
Микита оправится от удара и поднимется, Микита настоящий боец. А сейчас я считаю своим долгом подхватить флаг, поднятый Микитой, и продолжать работу с силовиками. Формат тот же. Теперь можете писать напрямую мне и обращаться в наш
В конце поста Ярослав подчеркнул:
— Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершил преступления, не будут осуждены. Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит — белорусскому народу!
Ярослав Лихачевский — сооснователь и CEO компании Deepdee. Это проект, который нацелен на раннюю диагностику болезней по фотографиям глазного дна.
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Напомним, что Микадо принял решение прекратить проект помощи силовикам.
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