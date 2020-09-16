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Можно подзаработать. В Беларуси пройдет турнир по Warcraft III, StarСraft и Counter-Strike 1.6
Источник материала: Onliner
В Беларуси стартует турнир по легендарным компьютерным играм прошлого. Главными дисциплинами в рамках VOKA Retro Cup станет признанная классика в лице Warcraft III, StarСraft и Counter-Strike 1.6. Все битвы пройдут в онлайн-режиме, а призовые составят от 300 до 1500 рублей.
Игры будут проходить с 19 сентября до 4 октября 2020 года по субботам и воскресеньям. Каждая неделя будет посвящена одной из заявленных в программе турнира игр:
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 8000 dpi, 6 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
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В Беларуси стартует турнир по легендарным компьютерным играм прошлого. Главными дисциплинами в рамках VOKA Retro Cup станет признанная классика в лице Warcraft III, StarСraft и...
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