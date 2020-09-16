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Можно подзаработать. В Беларуси пройдет турнир по Warcraft III, StarСraft и Counter-Strike 1.6

16.09.2020 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси стартует турнир по легендарным компьютерным играм прошлого. Главными дисциплинами в рамках VOKA Retro Cup станет признанная классика в лице Warcraft III, StarСraft и Counter-Strike 1.6. Все битвы пройдут в онлайн-режиме, а призовые составят от 300 до 1500 рублей.

Игры будут проходить с 19 сентября до 4 октября 2020 года по субботам и воскресеньям. Каждая неделя будет посвящена одной из заявленных в программе турнира игр:

  • 19 и 20 сентября — WarCraft III Reforged;
  • 26 и 27 сентября — StarCraft: Brood War;
  • 3 и 4 октября — Counter-Strike 1.6.

Зарегистрироваться нужно до 18 сентября включительно, сделать это может любой желающий. Победители в Warcraft III и StarСraft получат по 300 рублей, а в Counter-Strike 1.6 — 1500 рублей.

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В Беларуси стартует турнир по легендарным компьютерным играм прошлого. Главными дисциплинами в рамках VOKA Retro Cup станет признанная классика в лице Warcraft III, StarСraft и...
 
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