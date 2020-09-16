Оба перестраивались — кто виноват? Авария на Логойском тракте попала на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Неоднозначная авария произошла на Логойском тракте в Минске, она попала на запись видеорегистратора, которую опубликовал пользователь нашего форума с ником Nob. Столкнулись Audi и Citroen. Оба водителя ехали в одном направлении, оба перестраивались в одну полосу: один слева, другой справа. Виноват один — кто?

Audi находилась в третьей полосе справа, то есть в крайней левой. Там движение остановилось, в других полосах обстановка казалась более разряженной. Водитель включил указатель поворота. Автор видео притормозил, пропуская. Водитель Audi стал перестраиваться.

В этот момент из крайней правой полосы, также с указателем поворота, стал перестраиваться в свободный второй ряд водитель Citroen. Произошло столкновение.

Есть вопрос с тем, как оценивать ситуацию. С одной стороны, при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа (п. 59 Правил дорожного движения). С другой стороны, как гласит тот же пункт правил, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.

Водитель Audi начал движение в среднюю полосу раньше, чем Citroen, хоть и не успел полностью занять полосу. Как же оценить действия водителей?

Вот что корреспонденту Onliner сообщила инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Надежда Косилко.

— 4 сентября около 16:50 водитель автомобиля Citroen, двигаясь в крайней правой полосе Логойского тракта со стороны МКАД в направлении улицы Гамарника, при перестроении во вторую полосу не уступил дорогу автомобилю Audi, двигавшемуся по второй полосе в прямом попутном направлении. В результате ДТП никто не пострадал, — проинформировала представитель Госавтоинспекции.

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