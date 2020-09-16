Лукашенко: «Я просил президента России о некоторых типах вооружений»

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске прошли переговоры руководителей министерств обороны Беларуси и России. Виктор Хренин и Сергей Шойгу говорили о важности тесного взаимодействия двух стран в военной сфере, особенно в сложившейся сложной военно-политической обстановке. Помимо коллеги, генерал Шойгу также провел встречу с Александром Лукашенко.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», — сказал Лукашенко, обращаясь к Шойгу, сообщает «Пул Первого».

Министерство обороны добавляет, что профильные министры обсудили ход реализации Плана сотрудничества между РБ и РФ. Со слов Шойгу, несмотря на пандемию, есть возможность эффективно использовать оставшееся до конца года время для реализации Плана. Основное внимание будет уделено мероприятиям оперативной и боевой подготовки. В частности, обсуждены вопросы проведения первого этапа учения «Славянское братство — 2020», которое проходит на территории Республики Беларусь с 14 сентября, а также готовность ко второму этапу данного учения в конце сентября.

Помимо этого, с 12 по 16 октября т. г. на территории Республики Беларусь предстоит провести командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2020».