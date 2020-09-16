Йегуди: евреи-хасиды благодарны Беларуси за неоценимую помощь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Иегуди: евреи-хасиды благодарны Беларуси за неоценимую помощь

На помощь хасидам-паломникам, которые направлялись в Умань помолиться в дни еврейских новогодних праздников на могилах своих духовных наставников, но оказались заблокированными перед украинской границей, пришли белорусские власти. МЧС и Красный Крест помогли паломникам с теплыми палатками и кошерной едой, а президент дал по этому поводу поручения правительству . Ситуацию прокомментировал известный политический консультант, раввин Игаэл Йегуди.

"Религиозные евреи получили удивительную возможность увидеть гостеприимность белорусского государства и белорусских еврейских общин. Многие из них люди наблюдательные, и они еще на подлете к Беларуси оценили ухоженность белорусской земли, лесов и полей", – отметил раввин.

Напомним, на территории Беларуси сейчас находятся более 2,5 тысяч паломников-хасидов, почти половина – в приграничных с Украиной районах. Они планировали попасть в эту страну в связи с празднованием Нового года Рош ха-Шана по еврейскому календарю. В основном паломники сконцентрированы в Гомельской области и Пинске.

Комментарий раввина Игаэла Йегуди слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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