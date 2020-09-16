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Йегуди: евреи-хасиды благодарны Беларуси за неоценимую помощь
16.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На помощь хасидам-паломникам, которые направлялись в Умань помолиться в дни еврейских новогодних праздников на могилах своих духовных наставников, но оказались заблокированными перед украинской границей, пришли белорусские власти. МЧС и Красный Крест
"Религиозные евреи получили удивительную возможность увидеть гостеприимность белорусского государства и белорусских еврейских общин. Многие из них люди наблюдательные, и они еще на подлете к Беларуси оценили ухоженность белорусской земли, лесов и полей", – отметил раввин.
Напомним, на территории Беларуси сейчас находятся более 2,5 тысяч паломников-хасидов, почти половина – в приграничных с Украиной районах. Они планировали попасть в эту страну в связи с празднованием Нового года Рош ха-Шана по еврейскому календарю. В основном паломники сконцентрированы в Гомельской области и Пинске.
Комментарий раввина Игаэла Йегуди слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Действия властей Украины по блокированию хасидов-паломников на границе являются беспределом, считает раввин Игаэл Йегуди.
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