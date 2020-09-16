За 1-е полугодие 2020 года в Беларуси ушли из жизни 748 ветеранов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси Ольга Штин сообщила Sputnik, что число умерших ветеранов Великой отечественной войны, которое распространяли СМИ и Telegram-каналы сегодня, – недостоверная информация.

Ссылаясь на Минтруда , источники утверждали, что из жизни ушло более 2 тысяч человек.

"Люди, не разобравшись, начали просто фантазировать. На нашем сайте указано количество тех лиц, которые принимали участие в боевых действиях - это 2 639 человек. В категорию "ветераны" также входят лица, принимавшие участие в разминировании, проходившие службу в тылу врага, работавшие на объектах противовоздушной обороны и предприятиях различных городов. Всего таких - 4 469 человек", - рассказала она.

Как подтвердил Sputnik первый заместитель председателя Белорусского общественного объединения ветеранов, в стране на 1 июля 2020 года проживали 4 469 человек, участвовавших в боевых действиях.

В свою очередь первый заместитель председателя БООВ Юрий Луцык отметил, что данные по численности ветеранов подводятся раз в четыре месяца, и новые будут известны в конце октября.

Он подтвердил, что последний раз цифры обновлялись 1 июля, и на тот момент количество ветеранов ВОВ составляло 4 469 человек.

"Цифры эти, конечно, уже неактуальны. Количество ветеранов уменьшилось по естественным причинам, все-таки 75 лет прошло с момента окончания войны, но не в два-три раза. Еще раз повторю: более точные данные будут известны в октябре", - заявил Юрий Луцык.

Он также подчеркнул, что самому молодому ветерану в Беларуси сейчас 87 лет, а тех, кто перешагнул 100-летний рубеж (касается не только ветеранов, но и малолетних узников) - 429 человек. В стране осталось два Героя Советского Союза - Василий Мичурин, которому 104 года, и Иван Кустов, которому 96 лет.

Основные цифры:

1 января 2019 - в стране насчитывалось 6 845 ветеранов

1 января 2020 - 5 217 ветеранов

1 апреля 2020 - 4 806 ветеранов

1 июля 2020 - 4 469 ветеранов