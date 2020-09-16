NASA подтвердило, что Солнце вошло в «агрессивный» 11-летний цикл

Ученые из NASA заявили, что Солнце вошло в очередной цикл, который длится 11 лет. Всего исследователи заметили 24 таких цикла с начала наблюдений в середине XVIII века.

С научной точки зрения, для новой фазы характерно появление на полюсах Солнца «низкотемпературных теней», которые также называют солнечными пятнами, передает Sciencealert.com .

Из-за постоянных изменений в солнечной активности, заметить такой фазовый переход возможно только после нескольких месяцев наблюдений. Ученые анализировали данные за последние 8 месяцев, чтобы подтвердить примерную модель солнечной активности на следующие 10 лет.

Механизм изменений этих циклов пока неизвестен, но исследователи предполагают, что они зависят от активности магнитных полей, которая, в свою очередь, вызвана потоками плазмы глубоко внутри Солнца.

Ученые считают, что каждые 11 лет магнитные полюса Солнца меняются местами, возвращаясь на свое место в конце следующего цикла, — то есть через 22 года. На практике это проявляется в солнечных «минимумах» и «максимумах», для которых характерна большая или меньшая степень активности звезды.

Согласно наблюдениям, предыдущий 24 цикл был относительно спокойным, поэтому ученые предполагают, что следующая 11-летняя фаза активности Солнца может быть более агрессивной. Людям не о чем переживать, ведь изменение солнечной активности может проявиться только в более активных полярных сияниях.