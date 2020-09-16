Фотофакт. Андрей Егоров вышел на свободу с суток

16 сентября из жодинской тюрьмы после отбытия 10-суточного административного ареста вышел известный политолог Андрей Егоров — член Координационного совета, директор Центра европейской трансформации.

Егоров был задержан 6 сентября в Минске в районе улицы Чеботарева, где массово задерживали демонстрантов, которые организованно шли в центр города для участия в Марше единства.







