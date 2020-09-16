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Фотофакт. Андрей Егоров вышел на свободу с суток
Источник материала: Навiны
16 сентября из жодинской тюрьмы после отбытия 10-суточного административного ареста вышел известный политолог Андрей Егоров — член Координационного совета, директор Центра европейской трансформации.
Егоров был
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16 сентября из жодинской тюрьмы после отбытия 10-суточного административного ареста вышел известный политолог Андрей Егоров — член Координационного совета,...
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