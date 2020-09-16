Лукашенко заявил, что внешние агрессоры десять лет готовились к атаке на Беларусь

Поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров, в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени «Ч», заявил Александр Лукашенко на встрече с «политическим активом» 16 сентября.





«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По его утверждению, каждая из этих стран отрабатывала свою роль.

«Чехия — с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша — сначала как инкубатор медиаканалов («Белсат», «Нехта» и другие), а затем как площадка для альтернативных органов в изгнании. Литва, уязвленная темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», — заявил Лукашенко.

«Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — обрисовал свою теорию и планы Лукашенко.

«Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. Вспомните, как на примере известного декрета № 3 (о «тунеядцах». — БелаПАН ) были опробованы методы так называемого социального протеста. Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы», — заявил Лукашенко.

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За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских, считает он. В этот период «на полную мощность заработала сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций».

По словам Лукашенко, были протестированы новые формы уличной активности. «Специально созданный под выборы» Молодежный блок «под предлогом выдвижения кандидатов в парламент активно формировал настроения недовольства в различных социальных группах». В этих целях «эксплуатировалась, на первый взгляд, неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее».

«Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении, страна развивается, поэтапно растет благосостояние людей, я не понимаю, какие еще нужны перемены, надо просто ускоряться. Основные уроки мы вынесли, мы знаем, где и с кем недоработали. В ближайшее время устраним (уже начали это делать) недостатки, подключайтесь к этому. Закроем проблемы по внутриполитическому фронту, уже в этом году Беларусь должна и вернется к безопасному периоду, который был у нас всегда в Минске. Время баррикад и митингов завершилось, теперь — наше время, необходимо продолжить созидание, движение вперед через разумные перемены, разумные реформы, о которых мы говорим», — отметил Лукашенко.