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Лукашенко просил Путина «о некоторых типах вооружений»

16.09.2020 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь в состоянии удержать не только свои границы, но и защитить периметр границ с Россией, заявил Александр Лукашенко 16 сентября в Минске на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Лукашенко просил Путина «о некоторых типах вооружений»

«Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе, и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает».

По словам Лукашенко, на недавней встрече с Владимиром Путиным в Сочи он просил его о некоторых типах вооружений.

«Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но — не самые слабые», — добавил Лукашенко.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Беларусь в состоянии удержать не только свои границы, но и защитить периметр границ с Россией, заявил Александр Лукашенко 16 сентября в Минске на встрече с...
 
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