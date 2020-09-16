Лукашенко хочет запустить атомную станцию 7 ноября

На встрече с политическим активом 16 сентября Александр Лукашенко объявил о запуске Белорусской АЭС 7 ноября.





«Готовится к запуску наша первая атомная станция. Приглашаю всех, думаю, 7 ноября, в знаковый для нас день, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», — заявил Лукашенко.

Фрагменты его выступления публикует телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС с включением его в энергосистему страны запланирован на четвертый квартал 2020 года. В начале сентября заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщил журналистам, что первые киловатт-часы на БелАЭС планируется произвести и выдать в сеть к ноябрю.

Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году. По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность станция ежегодно будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии, отмечает БелаПАН.