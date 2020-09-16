Ученые установили, что у пациентов с хроническим зудом риск сердечно-сосудистых заболеваний выше

Исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса доказали, что пациенты с хроническим зудом могут подвергаться большему риску сердечных заболеваний. Об этом свидетельствует повышенный уровень циркулирующего белка, который иногда используется для прогнозирования проблемы с сердцем.





В рамках исследования команда Johns Hopkins Medicine изучила истории болезней 5560 взрослых американцев, сообщает Medicalxpress.com .

Результаты исследования подтвердили связь между нарушениями сна и хроническим зудом. Эксперты Johns Hopkins Medicine также обнаружили, что эти нарушения более вероятны у людей с повышенным уровнем С-реактивного белка (CRP) в крови.

Вырабатываемый печенью, CRP попадает в кровоток в ответ на воспаление. Его использовали для прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний, когда другие биомаркеры, в первую очередь холестерин липопротеинов низкой плотности, находятся на нормальном уровне.

«Уровни CRP были на 52,8% выше среди пациентов с хроническим зудящим дерматозом, сообщающих о проблемах со сном, по сравнению с теми, кто этого не делал. Это говорит о том, что наряду со снижением качества жизни, вызванным хроническим зудом, у этих пациентов также может быть повышенный кардиометаболический риск», — говорит Шон Кватра, доктор медицины, доцент дерматологии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса.