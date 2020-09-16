В Беларуси объявили дату запуска АЭС

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by. Макет БелАЭС.

«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», - сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.