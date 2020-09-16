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В Беларуси объявили дату запуска АЭС
Источник материала: Myfin
«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», - сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
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Белорусскую АЭС планируется запустить 7 ноября. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 сентября в Минске на встрече с политическим активом...
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