До пяти лет колонии: Марии Колесниковой предъявили обвинение

Источник материала: KYKY

Сегодня члену президиума КС Марии Колесниковой предъявили обвинение — по части третьей статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета) УК РБ. Наказание — от двух до пяти лет колонии. Мария содержится под стражей, сообщил Следственный комитет.

Напомним, 12 сентября стало известно, что Колесникову внезапно перевели в другой СИЗО — в Жодино. Изначально политик содержалась в СИЗО на Володарского в центре Минска.

В жодинском изоляторе у Марии ухудшилось состояние здоровья, рассказала ее адвокат Людмила Казак.

Защита подавала ходатайство о прекращении уголовного преследования Марии, так как юристы считают, что в публичных выступлениях Колесниковой не содержится призывов к захвату власти или совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Все, что произносила политик, не выходит за рамки закона, убеждены юристы.

Новость о задержании Колесниковой прогремела 8 сентября, через сутки после ее похищения в центре Минска. По версии так называемых беларуских властей, она вместе с еще двумя членами КС пыталась сбежать в Украину к сестре, но на границе их поймали. Украинская сторона заявила, что попытка бегства — чушь. Членов КС пытались насильно депортировать, но Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси.

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