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МВД Беларуси подхватывает лозунг «не забудем, не простим»

16.09.2020 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси утверждает, что угрозы в телеграме не пугают, а наоборот только сплачивают коллектив милиции, но в ведомстве не забудут и не простят эти угрозы насилие и клевету в адрес на сотрудников.

"В 90% случаев администраторы таких ресурсов находятся за пределами Беларуси - в Чехии, США, Польше, Литве. Их информаторы находятся и на территории Беларуси ", - заявил сегодня первый замминистра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

«Их задача одна - расшатать личный состав, породить неуверенность в законности своих действий, в конечном итоге - привести к невозможности выполнять служебные обязанности. Последние угрозы, с которыми мы столкнулись: один из Telegram-каналов пообещал опубликовать списки тысяч сотрудников милиции, вообще должностных лиц Беларуси для того, чтобы граждане знали, где они, каким образом живут, телефоны, родственников. Эти же списки он угрожает направить в США, страны ЕС для принятия каких-то санкций".

«Такими угрозами сотрудников милиции не испугать. Более того, любая внешняя или внутренняя угроза на самом деле не раскачивает, а лишь сплачивает многотысячный коллектив белорусской милиции. И от этого наша корпоративность становится лишь сильнее».

Далее Казакевич перешел к угрозам: «Мы не оставим без внимания и не забудем любые факты клеветы, насилия или угроз, которые имеют место не только в отношении сотрудников милиции, но и любых госслужащих, социально активных граждан, журналистов, депутатского корпуса. И при выявлении таких фактов принцип неотвратимости наказания будет реализован максимально быстро и эффективно. Это я обещаю».

Казакевичу все-таки стоит почитать опубликованный сегодня доклад Human Rights Watch…

 
 
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МВД Беларуси утверждает, что угрозы в телеграме не пугают, а наоборот только сплачивают коллектив милиции, но в ведомстве не забудут и не простят эти угрозы насилие...
 
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